Unione Calcio a Barletta per centrare la qualificazione in Coppa Italia

Riscattare il pesante ko interno maturato nell’esordio in campionato contro il Città di Mola e staccare il pass per il secondo turno della Coppa Italia Puglia. Questi sono gli obiettivi dell’Unione Calcio Bisceglie che, alle ore 15.30 di giovedì 16 settembre, scenderà in campo al “San Sabino” di Canosa per affrontare il Barletta 1922 nel match di ritorno del primo turno della competizione regionale.

Una gara dall’alto coefficiente di difficoltà per i biscegliesi in quanto se la vedranno con una compagine desiderosa di dare continuità alla vittoria ottenuta nel turno inaugurale contro il San Marco ed al contempo una delle candidate alla promozione in serie D considerando la rosa a disposizione di mister Farina.

Si riparte dall’1-1 maturato nel match d’andata con la rete azzurra siglata da Amoroso. Al termine dell’incontro, risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nelle due partite avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nei gol segnati, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior

numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore

secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

Barletta- Unione sarà diretta da Luca Schifone di Taranto il quale sarà coadiuvato da Francesco Santoro ed Alessandro Scrima sempre di Taranto.

Foto: Marcello Papagni