Un’altra conferma in casa Sportilia Volley

Arriva un’altra riconferma in casa Sportilia Volley in vista della prima storica partecipazione al campionato di Serie B2. Il sodalizio biscegliese ha infatti annunciato il rinnovo del libero Laura Luzzi che per la quarta stagione consecutiva si vestirà di biancazzurro.

La giocatrice andriese, classe 1993, è ormai divenuta un punto di riferimento in campo e fuori per il team guidato da coach Nuzzi e non ha alcun timore di misurarsi con una categoria per lei inedita. Anzi, come dichiarato ai canali ufficiali del club, le motivazioni sono davvero notevoli nonostante le insidie e le difficoltà: “Non vedo l’ora di mettermi in gioco in un campionato assolutamente inedito per me e per buona parte delle mie compagne. Sono curiosa sia per l’approccio alla categoria sia per la costruzione del nuovo organico che vedrà al proprio interno innesti importanti. Le motivazioni sono enormi e non sono affatto spaventata dal dover affrontare trasferte più lunghe ed avversarie a noi sconosciute”. (FOTO: UFFICIO STAMPA SPORTILIA VOLLEY)