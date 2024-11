Una Star Volley inarrestabile sconfigge Modica

Terzo successo di fila in campionato per la Star Volley Bisceglie, che si impone 3-1 in rimonta contro il Modica nel match valido per la quinta giornata del girone D di Serie B1. Nella sfida andata in scena al PalaPanunzio durata due ore, le nerofucsia hanno confermato l’ottimo periodo di forma.

Il match si apre con una serie di errori compiuti dalle ragazze biscegliesi, che non sono riuscite a colmare il distacco nel primo set, vinto dalle siciliane 20-25. Nella seconda frazione è arrivata l’immediata reazione delle nerofucsia. Cometti, Adubea, Civardi, Galazzo e Torre sono salite in cattedra e hanno allungato il vantaggio sulle inseguitrici, portando a casa il set 25-18. Le ospiti partono meglio nel terzo periodo, ma le padroni di casa inanellano una lunga serie di punti consecutivi, non lasciando scampo alle avversarie e conquistando il set con un punteggio di 25-17. Davanti al sostegno del pubblico di casa la squadra allenata da coach Breviglieri non sbaglia nei momenti decisivi e vince 25-21 nel quarto set, portando a casa il match. La Star Volley vola in classifica agganciando proprio il Modica a quota 8 punti, in attesa del prossimo impegno sul campo del Pescara.

Star Volley Bisceglie-Modica 3-1

Star Volley Bisceglie: Galazzo 3, Adubea 26, Civardi 8, Panucci 12, Cometti 5, Torre 12, Minervini (libero). N.e.: Ba, Solarino, Colucci, Losciale, Luzzi (libero). All.: Breviglieri.

Modica: Brioli 2, Poles 10, Lucescul 9, Gasparroni 9, Camilla Gitti 8, Palazzi 4, Ferrantello (libero), Sansò 5, Ferrari, Lo Iacono, Carnazzo, Marika Gitti. N.e.: Giombini (libero). All.: Relato.

Arbitri: Nannini, De Martino.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI