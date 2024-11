Una Star Volley da urlo batte Arzano e vola in classifica

Quinta vittoria di fila per la Star Volley Bisceglie, che ottiene un pesante successo nella sfida di alta classifica contro l’Arzano per 3-1, valida per la settima giornata del girone D di Serie B1.

Ennesima prova di carattere per le ragazze biscegliesi, capaci di sfornare una grande prestazione sul parquet del PalaPanunzio di Molfetta. Partenza sprint per le nerofucsia con un break di sette punti consecutivi nella prima frazione di gioco, che ha consentito di portare a casa il set 25-16. Troppi errori in attacco e in battuta hanno complicato il secondo periodo, con le ospiti che hanno gestito il vantaggio e chiuso 20-25. Terzo set decisamente più equilibrato e caratterizzato da continui ribaltamenti di risultato. La contesa si è decisa all’ultimo con Civardi e compagne in grado di imporsi 26-24 grazie al decisivo punto messo a segno da Cometti. Sulle ali dell’entusiasmo e con la spinta dei tifosi, le nerofucsia dominano nel quarto periodo e chiudono il match 25-14, dopo aver realizzato nel finale ben dieci punti contro i due delle avversarie. Ora la squadra allenata da coach Breviglieri continua a scalare la classifica, agganciando proprio l’Arzano a quota 14 punti e conquistando il secondo posto momentaneo. Nel prossimo turno di campionato la compagine biscegliese sarà impegnata contro le campane dell’Oplonti.

Star Volley Bisceglie-Arzano 3-1

Star Volley Bisceglie: Galazzo 6, Adubea 7, Civardi 15, Panucci 14, Cometti 18, Torre 10, Minervini (libero), Solarino 2. N.e.: Ba, Colucci, Losciale, Luzzi (libero). All.: Breviglieri.

Arzano: Silvestro, Putignano 11, Aquino 13, Russo 6, De Leon 8, Gianfico 12, Valeria Piscopo (libero), Fabiola Piscopo, D’Angiolella 1. N.e.: Di Domenico, Maresca. All.: Eliseo.

Arbitri: De Simone, Tavano.

Parziali: 25-16; 20-25; 26-24; 25-14.

Durata set: 23’, 25’, 33’, 23’ per un totale di 1 ora e 44 minuti.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI