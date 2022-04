Una Sportilia serena in campo per il recupero contro la Dannunziana Pescara

Ritrovare la vittoria e chiudere al meglio il segmento finale di stagione. E’ questo l’intento di Sportilia nella penultima gara della sua prima esperienza sul proscenio della B2, in calendario stasera al PalaDolmen (inizio alle 20,30) contro la Dannunziana Pescara, recupero dell’ultima giornata d’andata.

“Non sarà affatto una gara semplice – esordisce il viceallenatore biscegliese Fabio Addati – . Dobbiamo essere bravi ed efficaci ad affrontare questo impegno come se ci fosse in palio qualcosa di molto importante, d’altronde è essenziale rispettare tutte le squadre alle prese nella bagarre salvezza (che coinvolge anche Pagliare del Tronto, Montesilvano e Pescara 3, nda) senza favorire nessuna di esse. La Dannunziana giungerà in Puglia con forti motivazioni e farà di tutto per metterci in difficoltà, come è già accaduto nel precedente del 26 marzo scorso a Pescara da noi vinto per 3-1. E’ un’avversaria giovane che forse ha pagato un po’ di inesperienza, ma proprio l’esuberanza fisica delle sue ragazze potrebbe rappresentare un fattore propizio in questa fase decisiva. Il nostro obiettivo è di riscattare la sconfitta nel turno pre-pasquale a Porto Potenza Picena, dove il gruppo si è mostrato meno “cattivo” e determinato rispetto alle prestazioni che ci avevano regalato il filotto di cinque successi. Vogliamo completare il torneo in crescendo provando, perché no, a salire di un gradino la classifica per conquistare la sesta piazza”.

L’incontro fra Sportilia Bisceglie e Dannunziana Pescara sarà diretto da Salvatore Nibali e Riccardo Romita. (Foto: Massimo Lavermicocca)