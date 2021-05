Una splendida Star Volley espugna nettamente il campo della capolista

Importantissima affermazione esterna per la Star Volley Bisceglie che, nel big match di giornata del girone A del campionato di Serie C, espugna nettamente il parquet della capolista Potenza e rilancia prepotentemente la propria candidatura in chiave primo posto. 3-0 il punteggio in favore delle nerofucsia al termine di una partita controllata dall’inizio alla fine.

L’equilibrio iniziale si rompe a metà del primo set quando le biscegliesi allungano grazie all’ottimo lavoro in fase di ricezione di Elisabetta Todisco che consente alla Star Volley di piazzare un parziale di 1-7 che la proietta sul 13-19. Il vantaggio si dilata ulteriormente fino a sfiorare la doppia cifra e la prima frazione si chiude sul 16-25 a favore delle ragazze di coach Maggialetti. Le ospiti partono fortissimo anche nel secondo parziale, trascinate da Gabriele e Bausero, e con il trascorrere degli scambi scavano un gap incolmabile per la capolista, costretta a cedere nuovamente per 17-25. Nel terzo set il tecnico biscegliese concede spazio anche a Romano ma il risultato non cambia con la Star Volley che controlla il tentativo di reazione delle lucane, capaci di portarsi sul +2, ribaltando il punteggio nel finale di frazione grazie al lavoro di Lionetti e alla regia di Gagliardi e chiudendo la gara sul 18-25. Un successo meritato e mai in discussione nonostante la lunga sosta di trentotto giorni dovuta ai casi di Covid-19 che hanno colpito la squadra.

La vittoria sul campo di Potenza consente al team nerofuscia di salire a quota 21 punti in graduatoria ed accorciare a cinque lunghezze il ritardo dalla capolista. La Star Volley, però, ha tre partite in meno delle rivali e a questo punto l’obiettivo è quello di raggiungere il primato del girone. A tal proposito, per non lasciare nulla di intentato, la dirigenza biscegliese ha annunciato l’ingaggio dell’esperta palleggiatrice Serena Masino la quale vanta un’esperienza decennale fra serie A1 e A2. Il prossimo impegno per capitan Haliti e compagne sarà il recupero contro la Gio-Mol Pallavolo in programma al PalaDolmen giovedì prossimo, 13 maggio, alle ore 21. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)