Una punizione di Coletti regala il successo al Bisceglie Calcio / CLASSIFICA

Tre punti preziosi e fondamentali per il Bisceglie Calcio che supera di misura la Mariglianese al “Ventura”, la aggancia in classifica e torna alla vittoria dopo cinque giornate. Decisivo lo splendido gol realizzato su calcio di punizione da capitan Coletti al 73’ che consente ai nerazzurri di festeggiare il primo successo tra le mura amiche della stagione.

Mister Rufini lancia subito dal primo minuto il giovane Fucci a metà campo per la delicata sfida salvezza con i campani, reduci dall’importante vittoria nel derby con il Nola. Avvio di gara molto bloccato con le due formazioni attente a non lasciare spazi per non esporsi ai pericoli avversari. Nel segmento iniziale del match infatti si annota soltanto l’occasione capitata sulla testa di Barletta al 14’ ma il giovanissimo calciatore nerazzurro da buona posizione mette alto. Superata la metà della prima frazione, però, gli ospiti costruiscono la migliore occasione della loro partita e sfiorano il vantaggio al 28’ quando Varchetta a pochi passi da Martorel spreca una chance incredibile sugli sviluppi di un calcio piazzato. La gara resta molto bloccata ma a due minuti dal riposo è La Piana ad avere la palla buona per l’1-0 su assist di Izco ma il destro dell’attaccante neroazzurro sibila a fil di palo.

Al rientro dagli spogliatoi il canovaccio della partita non cambia con le due formazioni che prediligono restare coperte per non lasciare chance agli avversari. Al 54’ si rivede la Mariglianese con Orlando la cui conclusione non crea grattacapi a Martorel ma l’ingresso di Lorusso ravviva la manovra biscegliese e nell’ultimo quarto di gara i nerazzurri provano con più convinzione a portare a casa l’intera posta in palio. Al 66’ la conclusione del neo entrato è troppo debole per poter impensierire Maione ma l’opportunità per spezzare l’equilibrio arriva pochi minuti più tardi e Coletti è bravissimo a trasformarla nel gol del vantaggio. Al 73’, infatti, Farinola guadagna un promettente calcio di punizione; capitan Coletti si incarica della battuta e disegna una parabola imprendibile per il portiere ospite facendo esplodere l’entusiasmo del pubblico del “Ventura”. Il gol subito affonda psicologicamente la Mariglianese che, a dieci minuti dal termine, rischia di capitolare nuovamente sul tiro di Izco ma l’argentino, da posizione defilata, non sorprende Maione. Nei secondi conclusivi gli stellati controllano con sicurezza ed attenzione il forcing degli ospiti che non riescono a pungere ad eccezione di un tiro al volo di Orlando all’89 che termina abbondantemente sopra la traversa.

La vittoria odierna consente al Bisceglie di portarsi a quota 9 punti e di allontanare la zona calda della classifica. Nel prossimo turno, in programma domenica 31 ottobre, i nerazzurri si recheranno sul campo della Virtus Matino per un altro importante scontro diretto in ottica salvezza. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

BISCEGLIE-MARIGLIANESE 1-0 (p.t. 0-0)

BISCEGLIE: Martorel, Barletta, Coletti, Ligorio, Rubino (64’ Lorusso), Izco, Fucci (90’ Ferrante), Di Prisco, Farinola, La Piana (78’ Tuttisanti), Morra (90’ Carbone). A disp: Zinfollino, D’Angelo, Leonetti, Liso, Casella. All: Rufini

MARIGLIANESE: Maione, Tommasini (78’ Faiello), Varchetta, Pantano, Peluso (85’ Massaro), De Martino (78’ Onesto), Langella, Arcari, De Angelis, Orlando (87’ Palumbo), Esposito. A disp: Cafariello, De Giorgi, Sannia, Prevete, D’Onofrio. All: Sanchez.

MARCATORI: 73’ Coletti

AMMONITI: Arcari (M), Fucci (B), Peluso (M)

ARBITRO: Foresti (Bergamo). ASSISTENTI: Gigliotti (Lamezia Terme), Sciammarella (Paola).

NOTE: Angoli 6-0; Recupero p.t. 0’; s.t. 5’

