Una novità e importanti conferme nello staff del Bisceglie Femminile

In attesa di cominciare a lavorare in vista dell’esordio in campionato, previsto per il prossimo 10 ottobre, il Bisceglie Femminile rende noto il team che sarà a disposizione del neo tecnico Giuseppe Di Chiano.

Ad dare supporto al nuovo allenatore delle neroazzurre ci sarà il prof. Ruggiero Amoroso, preparatore dei portieri dalla lunga carriera nel calcio, così come nel futsal. Il professionista biscegliese è stato per anni punto di riferimento nel Bisceglie C5, poi nel tempo sono maturate esperienze con Futsal Bisceglie, Be Board Ruvo e Diaz. Un tassello importante nel gruppo di lavoro a disposizione di Di Chiano.

Fondamentale nel club neroazzurro è la figura del dott. Valerio Porcelli. Osteopata e fisioterapista, il dott. Porcelli è una figura centrale nel lavoro dello staff tecnico in rapporto alla condizione delle calcettiste. Professionista apprezzato per capacità e conoscenze, il dott. Porcelli rappresenta un valore aggiunto per il Bisceglie Femminile.

Conferma scontata ma mai banale, quella del massaggiatore Gianni Sinigaglia, professionista capace oltre che figura di raccordo nello spogliatoio di capitan Nicoletti e compagne. Continua l’esperienza nel team anche la dott.ssa Alessandra Parisi che in relazione con il resto dello staff sarà un supporto per il lavoro atletico e quello differenziato.

“Siamo più che soddisfatti del gruppo di lavoro composto in vista della prossima stagione – dichiara il presidente Abbattista. L’inserimento di Amoroso sarà importante per i nostri portieri, ma anche per il lavoro quotidiano delle ragazze. Ringrazio a nome del club il dott. Porcelli per aver scelto di proseguire la collaborazione con il Bisceglie Femminile, un motivo d’orgoglio per noi annoverare un professionista del suo calibro all’interno del gruppo di lavoro, cosi come auguro una buona stagione a Sinigaglia e Parisi”.