Una Diaz perfetta batte il Canosa, vittoria anche per il Futbol Cinco, ko il Nettuno

Due vittorie ed una sconfitta. E’ questo il bilancio delle gare che ha visto protagoniste le portacolori biscegliesi scese in campo nel pomeriggio di sabato 5 febbraio. Entrambe le affermazioni sono arrivate in rimonta rendendo ancora più dolci i 3 punti ottenuti.

La Diaz sfodera una prestazione maiuscola e batte per 3-1 la ex capolista Canosa al “Paladolmen”. Biscegliesi che vanno sotto al minuto 9’37” in virtù del tapin siglato da D’Elisa. Tale punteggio permane sino al 18’07”. Imbucata di Nelson per Divincenzo il quale supera il portiere ospite con una precisa conclusione. Nella ripresa, dopo 12’07” i ragazzi di mister Capurso ribaltano la situazione con capitan Cassanelli abile a concretizzare l’assist di Nelson. Nei minuti finali, il tecnico ospite Lodispoto, gioca la carta Jose David quale quinto di movimento. La Diaz chiude bene gli spazi ed al 15’18” Sasso, da casa sua, sigla la rete del 3-1 ponendo in ghiaccio il match. In virtù della vittoria ottenuta, la Diaz consolida la quinta posizione in classifica portandosi a quota 24 punti. Sabato 12 febbraio, i biancorossi si recheranno nella tana dello Sporting Venafro.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE B GIRONE G

Molto bene anche il Cinco che, al “Pala Poli” di Molfetta supera di forza per 8-5 il Futsal Monte Sant’Angelo. Sotto per 3-0, i nerazzurri pareggiano i conti con Tritto, Cassanelli e Sinigaglia su rigore. Nella ripresa, Tritto porta i biscegliesi sul 4-3 precedendo i sigilli di Nicolantonio Di Benedetto e Cassanelli. Il Monte Sant’Angelo accorcia le distanze ma prima De Cillis e poi Tritto portano la situazione sull’8-4. Serve solo per le statistiche la quinta rete ospite. Il Futbol Cinco conclude nel migliore dei modi una settimana che ha visto l’eliminazione nella Coppa Italia regionale (le final four si disputeranno al “Pala Colombo” di Ruvo e, con i tre punti ottenuti si porta a quota 19. Il massimo torneo regionale tornerà in campo martedì 15 febbraio con i biscegliesi di scena a Polignano contro il Volare.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C1

Ko invece il Nettuno battuto per 5-1 dall’Emmebi Futsal Giovinazzo. Biancazzurri che concludono il girone d’andata al penultimo posto con 4 punti frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 10 sconfitte in attesa del recupero contro il Poggiorsini.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE A