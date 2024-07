Una Diaz ambiziosa si porta a casa il talento di Silvio Dell’Olio

Importante operazione di mercato messa a segno dalla Diaz Bisceglie che ha ufficializzato l’ingaggio di Silvio Dell’Olio.

Carriera lunga e costellata di soddisfazioni quella del neo acquisto biancorosso che ha avuto sicuramente il suo apice con la maglia delle Aquile Molfetta, mentre nelle ultime due stagioni è stato un punto cardine del Dream Team Palo del Colle.

“Tra le tante chiamate ricevute ho scelto di sposare il progetto Diaz – dichiara Dell’Olio – perché mi è parso subito un progetto con degli obiettivi ben precisi. Avere gli stimoli giusti significa per me partire sempre un passo avanti. Sicuramente ripetere un percorso come quello fatto l’anno scorso non sarà facile ma sono stato chiamato per raggiungere traguardi più ambiziosi. Ripagherò la fiducia di mister Di Chiano e di tutta la società sul campo insieme ai miei compagni. Mi farà sicuramente piacere – conclude il calcettista nativo di Ruvo – ritrovare grandi amici con i quali ho trascorso in passato alcune stagioni sportive. Non vedo l’ora di iniziare”.