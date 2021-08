Una conferma ed un nuovo acquisto per Sportilia Volley

Un arrivo e una conferma. Continua a spron battuto il lavoro sul mercato di Sportilia Volley per la costruzione del roster in vista dello storico esordio nel campionato di Serie B2.

Resta in maglia biancazzurra la giovane palleggiatrice Lucia Lamanuzzi, artefice di una stagione d’alto livello e protagonista nel doppio confronto con Altamura che è valso la promozione del collettivo biscegliese. Una giocatrice cresciuta moltissimo nel corso dell’ultimo torneo grazie anche ai preziosi consigli ricevuti dall’argentina Dominko dalla quale erediterà la titolarità nel ruolo e per la quale ha avuto parole di stima al momento dell’ufficialità del rinnovo: “Ho imparato tantissimo e non smetterò mai di ringraziarla per tutto ciò che ha saputo trasferire all’intero gruppo. […] Adesso siamo attese da una sfida inedita ed emozionante come quella della B2, torneo in cui spero di poter fornire un valido contributo ogni qualvolta sarò chiamata in causa”.

Giunge invece dalla Volley Tempesta Taranto il nuovo acquisto per il team guidato da coach Nicola Nuzzi. Si tratta dell’opposto mancino classe 1991 Isabel Panza la quale vanta numerose esperienze in Serie B2 con le maglie di Oria e PVG Bari oltre ad una parentesi in Serie B1 con la casacca dell’Aspav Valenzano. Una pedina fondamentale per il sodalizio biancazzurro che porta in dote una notevole dose di esperienza oltre che grande determinazione come dichiarato ai canali ufficiali del club: “Sono carica, pronta ed affascinata da questa nuova esperienza. […] Sono convinta di potermi inserire in fretta e di fornire un contributo significativo nel percorso della squadra verso i traguardi stagionali”.