Un triangolare al “Ventura” per ricordare mister Franco Di Reda

Diventa ormai un appuntamento fisso del periodo prenatalizio l’iniziativa dedicata alla memoria di mister Franco Di Reda, figura storica del calcio biscegliese e profondamente legata ai colori biancazzurri negli ultimi anni della sua vita. A tre anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 20 settembre 2021, la famiglia Virtus Bisceglie rinnova con affetto e riconoscenza il ricordo de “L’americano”, allenatore capace di trasmettere passione, valori e insegnamenti che hanno lasciato un segno profondo in tutto l’ambiente sportivo cittadino.

Oggi, 23 dicembre lo stadio “Gustavo Ventura” farà da cornice alla terza edizione dell’evento commemorativo, organizzato sotto forma di triangolare, con la partecipazione di Virtus Bisceglie, Bisceglie e Don Uva, le tre società con cui Franco Di Reda ha condiviso importanti esperienze sia da calciatore che da allenatore. Tutti hanno accolto con entusiasmo l’invito a onorarne la memoria.

Il programma prenderà il via alle ore 18 con la sfida tra Bisceglie e Virtus Bisceglie, sulla distanza dei 45 minuti. A seguire si disputerà l’incontro tra Bisceglie e Don Uva, mentre a chiudere il triangolare sarà il match tra Don Uva e Virtus Bisceglie. Al termine delle gare sono previste le premiazioni.

L’ingresso allo stadio sarà libero nel settore tribuna, con l’auspicio che tanti appassionati e sportivi partecipino per stringersi idealmente in un unico abbraccio e rivolgere un pensiero affettuoso a mister Franco Di Reda, che continua a vivere nel cuore di chi lo ha conosciuto, stimato e amato. (Credit foto: Sergio Porcelli)