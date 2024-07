Un ritorno caratterizza la prima operazione di mercato della Diaz

Un ritorno caratterizza la prima operazione in entrata della Diaz che ha ufficializzato l’accordo raggiunto con Antonio Di Benedetto.

Per il 35enne “mastino” biscegliese doc, un passato importante con Futsal Bisceglie e Aquile Molfetta, si tratta della ripresa con il futsal giocato dopo un anno di inattività.

“Scegliere la Diaz è stato semplice – afferma Di Benedetto – perché voglio concludere la mia carriera in famiglia e vincere i trofei con questa squadra. Ritroverò tanti vecchi compagni: il capitano Pedone e il mister Di Chiano con i quali ho un bel rapporto e non vedo l’ora di mettermi a disposizione della società in questa stagione e portare a casa qualche trofeo”.