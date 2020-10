Un positivo nella Viterbese, gara del Bisceglie posticipata di due ore

Il match Viterbese – Bisceglie in programma oggi pomeriggio alle ore 18.30 e valevole per la sesta giornata del campionato di serie C girone C si giocherà alle ore 20.30.

Lo spostamento dell’orario di gara è dovuto ad un caso di positività riscontrato nel gruppo squadra locale.

Il positivo è stato collocato, come da protocollo, in isolamento fiduciario.