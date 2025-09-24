Un inarrestabile Bisceglie batte la Nuova Spinazzola e vola al secondo turno di coppa

Il percorso netto del Bisceglie Calcio prosegue ad ampie falcate con il successo casalingo per 3-0 contro la Nuova Spinazzola, che vale l’accesso al prossimo turno di Coppa Italia Eccellenza.

Tra le mura amiche del “Ventura” il Bisceglie ospita la Nuova Spinazzola nel secondo atto valido per il primo turno di Coppa Italia Eccellenza, con l’obiettivo di difendere l’1-2 ottenuto all’andata. Mister Di Meo sfrutta la partita infrasettimanale per effettuare le necessarie rotazioni e far riposare alcuni degli interpreti più impiegati in questo avvio di stagione, nella sfida che coincide con il ritorno dal primo minuto di capitan Stefanini. Al quarto d’ora di gioco i padroni di casa rompono subito gli indugi con la prima perla stagionale di Martinez direttamente da una punizione ravvicinata, che sorprende il portiere avversario Cristallo sul palo di sua competenza. Al 25′ i nerazzurri mettono già una seria ipoteca alla qualificazione con la prima gioia per il biscegliese classe 2008 Ricchiuti che si inserisce in profondità con i giri giusti, riceve palla da Massari e trova la rete del raddoppio. Alla mezz’ora Martinez sfiora la doppietta personale ancora da palla inattiva, ma il suo tiro dalla distanza si spegne a lato. Nella ripresa i nerazzurri non si limitano a difendere il risultato, ma allungano il divario al 78′ con la diagonale vincente del subentrato Lopez, su assist di Traore, abile nel recuperare palla sulla trequarti. Ennesima prova positiva del collettivo stellato, che si è mostrato solido in fase difensiva e cinico davanti alla porta, dando buone indicazioni a mister di Meo in vista dei prossimi impegni a partire già da domenica, quando il Bisceglie farà visita all’Atletico Racale.

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO