Un Bisceglie Rugby in emergenza perde sul campo del quotato CUS L’Aquila

Sconfitta esterna per il Bisceglie Rugby che torna senza punti dalla trasferta in casa del CUS L’Aquila in occasione della sesta giornata del campionato di Serie A Femminile, girone 3.

Al Centro Sportivo Centi Colella le “bees” arrivano in formazione rimaneggiata visto lo stato influenzale che ha colpito gran parte delle giocatrici costrette a rinunciare al match.

Le padrone di casa dimostrano di essere in giornata e di meritare l’attuale secondo posto in classifica portando a casa 55 punti nella prima frazione di gioco con Pedone e compagne poco pericolose in zona d’attacco. Nella ripresa Bisceglie accenna la reazione inserendo numerose under 18 all’esordio. La squadra prova ad attaccare con maggiore vigore e dinamicità con una difesa che prova a prendere le misure agli avversari. Bene ha fatto il gruppo degli avanti con la mischia spesso giocata in maniera positiva e che lascia ben sperare per le prospettive future. CUS L’Aquila che nella ripresa totalizza altri 24 punti portando a casa l’intera posta in palio. Bisceglie Rugby che trae utili indicazioni in vista del prossimo impegno casalingo previsto per il 15 febbraio allo stadio “Gustavo Ventura” contro Scandicci.