Sconfitta esterna per il Bisceglie Rugby che torna senza punti dalla trasferta in casa del CUS L’Aquila in occasione della sesta giornata del campionato di Serie A Femminile, girone 3.
Al Centro Sportivo Centi Colella le “bees” arrivano in formazione rimaneggiata visto lo stato influenzale che ha colpito gran parte delle giocatrici costrette a rinunciare al match.
Le padrone di casa dimostrano di essere in giornata e di meritare l’attuale secondo posto in classifica portando a casa 55 punti nella prima frazione di gioco con Pedone e compagne poco pericolose in zona d’attacco. Nella ripresa Bisceglie accenna la reazione inserendo numerose under 18 all’esordio. La squadra prova ad attaccare con maggiore vigore e dinamicità con una difesa che prova a prendere le misure agli avversari. Bene ha fatto il gruppo degli avanti con la mischia spesso giocata in maniera positiva e che lascia ben sperare per le prospettive future. CUS L’Aquila che nella ripresa totalizza altri 24 punti portando a casa l’intera posta in palio. Bisceglie Rugby che trae utili indicazioni in vista del prossimo impegno casalingo previsto per il 15 febbraio allo stadio “Gustavo Ventura” contro Scandicci.