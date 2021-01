Un Bisceglie coraggioso si arrende al Bari solo nel finale

Non basta una grande prestazione al Bisceglie Calcio per uscire indenne dal derby con il Bari. I nerazzurri concedono poco ed imbrigliano il più quotato avversario per quasi tutta la partita, ma nel finale si arrendono al sinistro di Mirco Antenucci.

Mister Bucaro opta per un 4-4-2 nel quale trova spazio dal primo minuto uno degli ultimi arrivati, Tazza. Davanti a Russo compongono il quartetto difensivo Priola, Vona, Giron e lo stesso Tazza. Centrocampo con Romizi e Maimone centrali e Padulano e Mansour sugli esterni. Tandem offensivo composto da Musso e Sartore. Ospiti in campo con il consueto 3-4-3 con l’ex D’Ursi a completare il tridente assieme a Marras e Antenucci.

Primo tempo avaro di emozioni, merito dei padroni di casa molto attenti a non concedere iniziative agli avversari ad eccezione di una conclusione di Andreoni murata dalla retroguardia nerazzurra dopo appena centottanta secondi di gioco. Bisceglie che non disdegna d’affacciarsi dalle parti di Frattali non appena possibile. Al quarto d’ora annullato un gol ad Antenucci, partito in posizione di fuorigioco. I nerazzurri si rendono pericolosi a metà frazione con un colpo di testa debole di Musso ma, soprattutto, con un gran destro dalla distanza di Sartore che sibila a fil di palo al 23’. Il Bari non riesce a sviluppare gioco e l’unico vero pericolo per la porta di Russo scaturisce da un calcio di punizione dal limite di Antenucci, ma la sfera termina sul fondo.

Inizio veemente di ripresa da parte degli ospiti che provano ad alzare il baricentro. Al 49’ conclusione di Marras respinta in due tempi da Russo. Nove minuti più tardi la risposta biscegliese è nei piedi di Sartore che calcia sul fondo da buona posizione. Nella fase centrale della frazione la situazione non muta e il tecnico ospite decide di giocarsi il tutto per tutto e passare al 4-2-4 inserendo Montalto e Semenzato. Al 72’ arriva la prima grande occasione per i biancorossi ma Vona si immola sulla conclusione di D’Ursi e salva il risultato. Nel finale di gara il Bisceglie si riaffaccia dalle parti di Frattali con una punizione del neo entrato Cittadino il quale prova a sorprendere il numero uno barese da posizione defilata ma il tentativo non sortisce gli effetti sperati. A cinque minuti dal novantesimo, Marras approfitta di un errore di Tazza in piena area di rigore e calcia a botta sicura trovando sulla sua strada uno strepitoso intervento di Russo a negargli il vantaggio. Un minuto più tardi, però, si materializza l’immeritata beffa per i nerazzurri. Antenucci riceve in area da Citro, salta Vona e trafigge Russo con il sinistro. Nei pochissimi secondi restanti Bucaro manda in campo Zagaria e i padroni di casa provano fino all’ultimo a riequilibrare il risultato. Al quarto minuto di recupero Cittadino guadagna un’ultima chance su calcio di punizione ma la sua conclusione non è efficace e non riesce a creare grattacapi a Frattali.

La sconfitta odierna lascia il Bisceglie a 14 punti in classifica. Non c’è tempo per recriminare per Priola e soci in quanto i nerazzurri torneranno in campo già mercoledì pomeriggio alle ore 15 contro la Casertana per il recupero dell’undicesima giornata.

BISCEGLIE-BARI 0-1 (p.t. 0-0)

BISCEGLIE: Russo, Giron, Priola, Vona, Mansour, Padulano (77’ Vitale), Musso (77’ Rocco), Romizi (80’ Cittadino), Maimone (89’ Zagaria), Sartore, Tazza. A disp: Loliva, Spurio, De Marino, Cecconi, Ferrante, Casella, Altobello, Pedrini. All: Bucaro

BARI: Frattali, Perrotta (67’ Semenzato), Bianco, Antenucci, Marras, D’Ursi (82’ Citro), D’Orazio (67’ Montalto), Sabbione, De Risio (82’ Lollo), Minelli, Andreoni. A disp: Marfella, Fiory, Hamlili, Simeri, Corsinelli, Candellone. All: Auteri

MARCATORI: 86’ Antenucci

AMMONITI: 32’ Romizi (Bi), 42’ De Risio (Ba), 63’ Sabbione (Ba), 75’ Maimone (Bi)

ARBITRO: Tremolada (Monza). ASSISTENTI: Fontemurato (Roma 2), Catucci (Pesaro). QUARTO UFFICIALE: Acanfora (Castellammare di Stabia)