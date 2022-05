Un Bisceglie Calcio sfortunato cade a Fasano a tempo scaduto / CLASSIFICA

Beffa atroce per il Bisceglie Calcio che si arrende al Fasano in pieno recupero nel posticipo della trentacinquesima giornata del campionato di Serie D e vede allontanarsi sempre di più la zona salvezza. Decide il gol di Losavio al 96’ che fa esplodere il “Curlo” e getta nello sconforto i ragazzi di mister Tisci.

Il tecnico stellato propone in attacco dal primo minuto Sandomenico a supporto di Acosta al posto dell’infortunato Coria. Sul fronte opposto il Fasano deve sopperire al forfait all’ultimo istante di Corvino. Prime fasi di partita molto blande ma poco prima del quarto d’ora di partita il Bisceglie inizia a carburare e al 13’ Izco sfiora il vantaggio con un colpo di testa da ottima posizione che sibila sul fondo. Gli ospiti continuano a premere e al 26’ Ferrante impegna l’estremo di casa Suma con una splendida girata al volo su invito di Izco dall’out di destra. I brindisini appaiono assenti per tutto l’arco della prima frazione e nel giro di un minuto, tra il 39’ ed il 40’, il Bisceglie costruisce altre due opportunità con gli argentini Izco ed Acosta. Nella seconda circostanza, quest’ultimo va davvero ad un passo dall’1-0 girando sul fondo per una questione di millimetri un cross operato dalla sinistra da Divittorio. Nei cinque minuti rimanenti non succede altro e le squadre tornano negli spogliatoi sul punteggio di 0-0 nonostante il grande sforzo offensivo prodotto dai nerazzurri.

Al rientro in campo il copione del match non cambia e dopo meno di sessanta secondi è ancora Izco a provare la conclusione senza fortuna. Al 51’ Bisceglie nuovamente pericoloso con Acosta che, imbeccato da Ligorio, impegna Suma con un’incornata sulla quale il portiere di casa si supera. Dodici giri di lancette più tardi il numero uno fasanese si fa trovare pronto sul radente di Sandomenico dimostrando di essere particolarmente brillante questa sera. Gli interventi del portiere danno nuova linfa al Fasano che, poco dopo l’ora di gioco, si presenta per la prima volta dalla parti di Martorel rendendosi però pericolosissimi con la punizione di Battista e il fendente di Bianco che costringe l’estremo nerazzurro ad una difficile parata. La gara scende di ritmo con il passare dei minuti ma al 78’ gli ospiti vanno ancora ad un passo dal vantaggio cogliendo il palo con Sandomenico mentre a dieci giri di lancette dal novantesimo il pallonetto di Acosta è fuori misura. Il match non sembra poter offrire nulla nel finale, complice anche la stanchezza delle due squadre, ma ad una manciata di secondi dal triplice fischio si manifesta la più atroce delle beffe con Losavio che in contropiede fulmina Martorel con il sinistro e condanna il Bisceglie ad una sconfitta immeritata e sanguinosa a questo punto del campionato.

Lo stop odierno inchioda il Bisceglie al penultimo posto della graduatoria sempre a quota 33 punti. Il distacco dal San Giorgio, terzultimo, sale ora a quattro lunghezze alla luce dei risultati del pomeriggio. Nel prossimo turno, in programma domenica 8 maggio, i nerazzurri attenderanno al “Ventura” il Molfetta per un derby nel quale l’unico risultato utile potrà essere la vittoria per poter tenere accesa la fiammella della salvezza.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE D