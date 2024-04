Ultimo match casalingo per i Lions Bisceglie

Ultimo match casalingo per i Lions Bisceglie, che affronteranno oggi, domenica 14 aprile, alle 18:00 al PalaDolmen, la Cestistica San Severo; in cerca di in successo che possa garantire morale e posizioni in graduatoria, in vista degli imminenti playout di Serie B Nazionale Old Wild West.

I ragazzi di coach Origlio vengono da una serie di trasferte che non hanno portato i risultati sperati, sconfitta netta a Lumezzane nell’ultimo match e sconfitta di poco margine a Faenza, con la testa del gruppo che volge già ai futuri playout, che saranno l’ago della bilancia della stagione dei nerazzurri; intenzionati a chiudere al meglio la stagione regolare e arrivare in forma alla post-season.

Gli avversari dei nerazzurri saranno però agguerriti, perché San Severo è in piena corsa playoff e cercherà quindi di portarsi a casa la vittoria; facendo affidamento soprattutto sul playmaker argentino Stefano Pierotti, 14.8 punti e 5.6 assist di media per gara. La squadra è in mano a coach Nunzi, ex Lions, e si è imposta solo quattro volte in trasferta durante l’arco della stagione; rimanendo a secco di vittorie nelle ultime sette.

Il match sarà arbitrato da Claudio Marconetti di Rozzano (Milano) e Alex Di Mauro di Sasso Marconi (Bologna). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Cosimo Damiano Tavoletti di Barletta (segnapunti), Luigi Serrano di Monteroni (cronometrista) e Felice Enrico Berardi di Ruvo (addetto ai 24”).

Foto: Cristina Pellegrini