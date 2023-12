Ultimo match dell’anno per i Lions a San Severo

Ultimo match dell’anno per i Lions Bisceglie sul parquet di San Severo, con la palla a due fissata alle 20:30 di sabato 23 dicembre, valida per la sedicesima giornata di Serie B Nazionale Old Wild West.

I ragazzi di coach Fabbri non navigano in acque tranquille; e la brutta prestazione nell’ultimo turno contro Lumezzane è la cartine al torna sole della prima metà di stagione nerazzurra. Nonostante ciò, l’ambiente Lions, a tutti i livelli, dalla dirigenza, allo staff tecnico, alla squadra; crede di poter ribaltare la situazione, come testimoniano gli arrivi di Suppi e Fontana, e ci proverà già dalla trasferta di San Severo.

Ultimo match dell’anno per i Lions Bisceglie sul parquet di San Severo, con i padroni di casa che però rappresentano un ostacolo durissimo. San Severo è ancora imbattuta in casa, si trova al quarto posto in classifica, e ha come obiettivo quello di riprendersi la A2 da cui è retrocessa lo scorso anno.

Il playmaker argentino Stefano Pierotti (15.1 punti e 5 assist di media) ha le chiavi della squadra, mentre Djordje Pazin, Tommaso Gatto, Mattia Magrini e Yande Fall completano il quintetto ideale al quale si aggiunge l’esuberanza di diversi giovani di caratura come Luca Colombo, Goce Petrushevski, Arcangelo Guastamacchia e Fabio Montanari, senza contare il lungo Roman Tchintcharauli, ancora a caccia della giusta condizione fisica per incidere come sa. Squadra in mano al tecnico ex Lions Nunzi.

Il match sarà arbitrato da Igor Giustarini e Irene Frosolini, entrambi di Grosseto. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Valeria Di Serio (segnapunti), Monica Piliego (cronometrista) e Federica Camisa (addetta ai 24”), tutte di Brindisi.