Serie B2: ultima trasferta siciliana per i Lions Bisceglie

Ultima trasferta siciliana per i Lions Bisceglie, che saranno di scena, a partire dalle 17:00 di quest’oggi, sul parquet del polivalente “Annunziata”, domicilio della Basket School Messina, per uno scontro diretto fondamentale della fase Play-in Gold del campionato di Serie B2.

I nerazzurri arrivano al match dopo due battute d’arresto, contro Virtus Matera e Milazzo, che hanno rallentato la rincorsa play-off degli uomini di Saputo; che adesso devono riuscire ad invertire la rotta e riprendere la buona marcia in avvio di post-season per centrare i loro obiettivi. Servirà però una grande prestazione per vincere su un campo difficile contro una squadra attrezzata.

I padroni di casa, infatti, sono una squadra in ripresa, sebbene abbiano perso nell’ultimo turno in casa di Avellino, e cercheranno di far valere il fattore campo; cosa che gli stessi nerazzurri hanno fatto durante la gara d’andata, terminata sul punteggio di 89-83 per i Lions dopo l’overtime.

L’incontro sarà diretto da Gianmarco Greco di Settingiano (Catanzaro) e Giorgio Loccisano di Cosenza. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Angela Maria Panté di San Filippo del Mela (cronometrista), Simona Foti di San Filippo del Mela (addetta ai 24”), Roberto Quartarone di Sant’Agata di Militello e Federico Gorgone di Capo d’Orlando (statistici).

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI