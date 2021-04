Ultima stagionale per la Diaz contro il Futsal Bitonto

Ultimo impegno della stagione regolare per la Diaz che domani pomeriggio, ore 16, affronta al PalaDolmen il Futsal Bitonto per la ventiseiesima giornata del girone G di Serie B, di calcio a 5.

La matematica condanna i biancorossi all’esclusione dalla lotta playoff, ma bisogna onorare al meglio una stagione fantastica, “Sabato ci aspetta una gara che bisognerà approcciare bene – esordisce Simone Elia – ci teniamo a concludere in maniera positiva il campionato, cercando di vincere in casa, onorando la maglia per rispetto verso la società che ha sempre creduto in noi. Poi è un derby e tutti quanti ci teniamo a vincere”. Futsal Bitonto battuto nel match d’andata nel periodo migliore della stagione per i biscegliesi, domani si prevede una gara dai diversi contenuti, “Sicuramente il Bitonto è una squadra preparata, ha già raggiunto un traguardo importantissimo come quello dei playoff, ben allenata da mister di Bari – sottolinea il bomber della Diaz – sarà una gara diversa da quella dell’andata, date le dimensioni del campo, ma sicuramente un derby intenso. Abbiamo visto all’andata le loro qualità, sono un’ottima squadra non mollano mai, con dei giocatori molto bravi, sono ben organizzati e la loro posizione in classifica la dice tutta”.

Una stagione incredibile per la Diaz cosi come per Elia, attuale capocannoniere del girone con 37 gol, voglioso di portare a casa questo titolo prestigioso, “Sicuramente per me sarebbe un traguardo molto importante, sono in testa alla classifica marcatori da inizio anno, sabato c’è una gara da giocare e cercherò di sfruttarla al meglio e poi tireremo le somme. Se arriverà questo titolo di capocannoniere – conclude Elia – sarò contento, altrimenti sarà stata sicuramente una stagione molto positiva sul piano personale”.

Di Chiano non ha problemi di formazione per l’impegno contro i leoni neroverdi. Diretta streaming a cura di Puglia5 e visibile sulla pagina Facebook: Diaz Bisceglie a partire dalle ore 15.55.