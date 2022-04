Ultima fatica stagionale per Sportilia Volley nel derby con Bari

Ultimo impegno stagionale per Sportilia Volley che questa sera si congeda dal primo storico campionato di Serie B2 ospitando al PalaDolmen Primadonna Bari in un derby ininfluente ai fini della classifica, ma importante per chiudere al meglio un girone di ritorno stratosferico delle biancazzurre. Fischio d’inizio previsto alle ore 20.30.

In caso di successo, infatti, le ragazze di coach Nuzzi conquisterebbero la settima vittoria su dieci incontri di questa seconda metà di campionato rimarcando ulteriormente il grande lavoro svolto nel 2022 e coronato dalla rimonta salvezza. Di fronte, tuttavia, c’è un avversario ostico, molto esperto della categoria e già certo del quarto posto in classifica. Le baresi arrivano a Bisceglie desiderose di bissare il largo successo dell’andata e puntano anch’esse a salutare il torneo con una grande prestazione per suggellare un campionato di alto profilo, sempre trascorso nelle zone nobili della classifica. Al di là della posta in palio la società biancazzurra si augura che il pubblico biscegliese possa accorrere numeroso al PalaDolmen per omaggiare questo gruppo straordinario, capace di addrizzare un difficilissimo avvio di stagione e raggiungere un traguardo impensabile come ricordato dal tecnico Nicola Nuzzi ai canali ufficiali del club: “Conservando la categoria abbiamo compiuto un’autentica impresa sportiva, forse ancor più grande rispetto alla promozione dello scorso anno e ci piacerebbe festeggiare ancora una volta il lieto fine con il nostro pubblico”.

Il derby pugliese sarà diretto dagli arbitri Denise Mary Rose Bianchi di Cisternino e Andrea Tavano di Foggia. (FOTO: UFFICIO STAMPA SPORTILIA)