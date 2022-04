Ultima di campionato per il Futbol Cinco, Nettuno sfida Grimal Team

Il sabato prepasquale coincide con due sfide molto importanti per le due biscegliesi Futbol Cinco e Nettuno.

Alle ore 16 al “Paladolmen” scenderanno in campo i nerazzurri che ospiteranno l’Audace Monopoli nella ventiseiesima nonchè ultima giornata della massima competizione regionale. Ai nerazzurri servirà far punti per uscire dalla zona calda della graduatoria e chiudere con un sorriso la stagione regolare. Non sarà semplice con la squadra biancoverde la quale mette nel mirino il quarto risultato utile consecutivo dopo le vittorie con Aradeo e Barletta a cui si aggiunge il pareggio in trasferta contro il New Team Taranto. Si prospetta una gara ricca di reti considerando che sia Cinco che Monopoli hanno siglato ben 102 gol. Tuttavia, la squadra ospite ha subito solo 82 reti contro le 126 dei biscegliesi. Nel match d’andata, la squadra barese si impose per 5-2. La gara sarà diretta da Gabriele Talucci di Taranto affiancato da Antonio Ciniero di Brindisi.

Alle 19 invece, al “Palasport” di Andria sarà la volta del Nettuno ospite del Grimal Team nella decima giornata di ritorno del campionato serie C2 girone A di calcio a 5. Biancazzurri che cercano di invertire la rotta dopo le sei sconfitte consecutive. Padroni di casa invece, per riscattare il ko esterno rimediato contro Poggiorsini e consolidare la quinta posizione in graduatoria. L’arbitro designato per il match è Leonardo Sciancalepore di Molfetta.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco