Ultima d’andata per Unione Calcio e Don Uva, Virtus Bisceglie in trasferta

La prima domenica del mese di Dicembre coincide con l’ultima giornata del girone d’andata per Unione Calcio e Don Uva mentre, per la Virtus Bisceglie con una trasferta in capitanata. Le tre gare avranno come fischio d’inizio le ore 14.30.

Gli azzurri di Rumma puntano all’ottavo successo in stagione nel match contro il Borgorosso Molfetta in programma al “Paolo Poli” e valevole per la tredicesima giornata del campionato di Eccellenza girone A. I biscegliesi infatti, vogliono chiudere nel migliore dei modi il primo segmento del massimo torneo regionale e magari approfittare del bigmatch tra San Severo e Corato. La squadra molfettese è reduce dal ko per 3-0 contro l’Atletico Vieste e, nel corso del mercato invernale si è rinforzata con gli innesti di Zotti e Terrone. Di fronte il terzo miglior attacco contro il peggior reparto offensivo del girone A. L’Unione Calcio ha segnato 26 reti (meglio solo Città di Mola e Barletta) invece, la compagine di Carlucci solamente 8 così come il San Marco. Dirigerà l’incontro Domenico Piciaccia di Barletta coadiuvato da Pierfrancesco Quaranta di Taranto e Gianluigi Novielli di Bari.

Al “Di Liddo” invece, il Don Uva la Rinascita Rutiglianese. I biancogialli, reduci da tre ko di fila, vogliono invertire la rotta e conquistare punti per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria. Una gara non semplice considerando che gli ospiti provengono dall’affermazione di misura contro lo Sporting Apricena. Le due squadre hanno quattro punti di distacco (14 per il Don Uva contro i 10 della Rutiglianese) ed hanno segnato rispettivamente 14 e 12 gol. La gara sarà diretta da Francesco Cipriani di Bari affiancato da Giuseppe Gaspare Delvecchio di Barletta e Francesco Pagano di Taranto.

Penultima trasferta del girone d’andata per la Virtus Bisceglie di scena al “Massa” di San Giovanni Rotondo per affrontare il Real San Giovanni nell’undicesimo incontro del campionato di Prima Categoria girone A. Una partita aperta ad ogni risultato considerando la voglia delle due contendenti di riscattare le sconfitte maturate nell’ultimo incontro. L’arbitro dell’incontro sarà Luigi Cafagna di Barletta.

Foto: Marcello Papagni