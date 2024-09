Ufficiale, il Bisceglie Calcio giocherà le gare casalinghe al “Di Liddo”

Il Bisceglie Calcio torna a giocare in città. Il club, infatti, ha comunicato che la gara di domenica 15 settembre fra la compagine nerazzurra e il Canosa Calcio si giocherà al campo sportivo “Francesco Di Liddo”, con calcio d’inizio alle ore 15.30.

“Il Presidente e il Consiglio Direttivo – si legge nella nota del club – come già dimostrato dalla volontà manifestata in fase di iscrizione di non lasciare Bisceglie per le partite casalinghe, hanno fortemente voluto il ritorno in città non solo per gli allenamenti, che nella giornata di martedì si sono svolti per la prima volta al campo di via Cavour, ma anche per le gare del campionato 2024/2025, fino a quando non tornerà disponibile la casa che più di ogni altra rappresenta il Bisceglie Calcio, lo stadio “Gustavo Ventura”.