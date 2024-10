Turno infrasettimanale ricco di insidie per Bisceglie ed Unione Calcio

Torna subito in campo il campionato di Eccellenza che, questa settimana, propone il primo dei sei turni infrasettimanali previsti in stagione. Oggi pomeriggio, infatti, Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie scendono in campo per affrontare due partite trappola contro le due formazioni che, dopo sette giornate disputate, occupano l’ultimo posto della graduatoria.

Occasione ghiotta per sbloccarsi e tornare al successo per il Bisceglie che, tra le mura “amiche” del “San Sabino” di Canosa, attende alle ore 15.30 l’Arboris Belli. Partita assolutamente da non sbagliare per i nerazzurri, ai quali manca la vittoria da quasi un mese, per non complicare ulteriormente una situazione di classifica già precaria. L’avversario, però, è da prendere con le pinze infatti i baresi, pur presentando una formazione dall’età media molto bassa con diversi under molto interessanti, hanno dimostrato di poter competere con tutte le avversarie fin qui affrontate, compresa la capolista Barletta. Servirà dunque un Bisceglie diverso da quello visto nelle ultime settimane per poter venire a capo di una sfida che si preannuncia ricca di insidie. L’incontro del “San Sabino” sarà diretto dall’arbitro Andrea Malagnino della sezione di Castelfranco Veneto coadiuvato dagli assistenti Roberto Nero e Ruggiero Pedico di Barletta.

Va invece a caccia della terza vittoria consecutiva l’Unione Calcio Bisceglie di mister Monopoli impegnata in trasferta sul campo dell’altro fanalino di coda Ginosa con calcio d’inizio a partire dalle ore 16. Gli azzurri si presentano al match in un momento davvero brillante, coinciso con le convincenti affermazioni contro Bitonto e Gallipoli, ma devono assolutamente approcciare al meglio la gara per evitare spiacevoli sorprese. I padroni di casa, infatti, sono una formazione giovane ma organizzata e desiderosa di riscatto e, soprattutto, apparsa viva come testimonia il pareggio in rimonta colto nell’ultimo turno sul terreno del Manduria. La sfida è comunque decisamente alla portata di Suriano e compagni che puntano ai tre punti per proiettarsi ancora di più ai piani alti della classifica. La partita del “Miani” di Ginosa sarà diretta dall’arbitro Walter Cilli di Barletta e dagli assistenti Francesco Sifo e Luca De Bernardi, entrambi provenienti dalla sezione di Molfetta. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)