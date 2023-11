Turno infrasettimanale per i Lions, al PalaDolmen arriva la corazzata Roseto

Tornano in campo a settantadue ore di distanza dalla beffarda sconfitta con Jesi i Lions Basket Bisceglie che cercano il riscatto ospitando al PalaDolmen, questa sera alle ore 18, la corazzata Roseto nell’incontro valevole per la settima giornata del campionato di Serie B nazionale.

Una sfida decisamente complessa per i ragazzi di coach Fabbri al cospetto di una squadra costruita per approdare in Serie A2 ed affidata ad un tecnico navigatissimo per la categoria come Franco Gramenzi, autore di ben dieci promozioni in carriera. A sottolineare il grande potenziale della formazione abruzzese basta citare il playmaker a loro disposizione, il 33enne greco Vangelis Mantzaris protagonista in passato con le maglie della propria nazionale e, soprattutto, dell’Olympiakos con la quale ha conquistato ben tre campionati greci e due edizioni consecutive dell’Eurolega. L’ingaggio di Mantzaris rappresenta la classica ciliegina sulla torta di un roster estremamente competitivo che può annoverare tra gli altri l’ucraino Klyuchnyk nel ruolo di centro, il camerunense Tamani e l’ex Nardò Mitchell Paoletti, la cui presenza nel match del PalaDolmen però resta in dubbio a causa di alcuni problemi fisici.

Un confronto decisamente probante per il giovane gruppo biscegliese che, nonostante le difficoltà, vuole mettere in difficoltà gli avversari nel corso dei quaranta minuti e cercare di conquistare un successo che consentirebbe di migliorare una classifica che, alla luce delle buonissime prestazioni offerte, avrebbe potuto essere anche migliore dei quattro punti finora conquistati, frutto di due vittorie e quattro sconfitte. A dispetto del poco tempo a disposizione per preparare il match, infatti, Ouandie e compagni hanno lavorato al meglio e la buona notizia è data dal recupero di Manuel Saladini che pare aver superato i problemi muscolari delle scorse settimane.

La gara tra Lions e Roseto sarà diretto dagli arbitri Andrea Mammoli di Perugia e Marco Palazzo di Campobasso. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Federica Camisa (segnapunti), Valeria Di Serio (cronometrista) e Monica Piliego di Brindisi (addetto ai 24”). (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)