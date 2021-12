Turno infrasettimanale indigesto per il Bisceglie Calcio / CLASSIFICA

Sconfitta senza appello per il Bisceglie Calcio che nel turno infrasettimanale del girone H di Serie D, valido per la quindicesima giornata, cede con un gol per tempo, allo stadio “Italia”, ai padroni di casa del Sorrento. 2-0 il parziale al termine di una partita nella quale i nerazzurri non sono stati in grado di costruire grosse occasioni soprattutto nella ripresa.

Mister Rufini dà una chance a D’Angelo e Ferrante dal primo minuto, lasciando in panchina Farinola e Fucci, e rilancia tra i titolari capitan Coletti. Sul fronte opposto presente dall’inizio il bomber Iadaresta con il nuovo arrivato Tedesco. Si gioca sotto un copioso acquazzone ma a dispetto delle condizioni atmosferiche la partita non ha bisogno di molto tempo per decollare, al 5’ infatti i padroni di casa si rendono pericolosi con un tiro di La Monica di poco a lato. Il Sorrento continua a spingere e poco prima del ventesimo è la volta di Tedesco a provarci su punizione ma Martorel risponde ancora presente. I nerazzurri faticano in zona offensiva e si fanno vedere solo al 21’ quando La Piana ci prova con un destro al volo da distanza siderale facilmente controllato dal portiere di casa. Tre minuti più tardi, però, l’equilibrio si spezza e i campani passano a condurre, La Monica sfrutta alla perfezione l’assist di Carretta e a tu per tu con Martorel non sbaglia. Il vantaggio costringe gli ospiti a reagire ed al 28’ Rubino crossa in mezzo per La Piana il cui colpo di testa è bloccato da Volzone mentre quattro giri di lancette dopo è lo stesso Rubino a provarci con una sventola dai venti metri ma il risultato non cambia con l’estremo rossonero bravo a rifugiarsi in corner. Nel finale di frazione la reazione del Bisceglie si assopisce e, ad eccezione di un calcio piazzato di Coletti che non incide sul risultato, non si segnalano altre occasioni degne di nota.

L’avvio di secondo tempo è caratterizzato da una lunghissima fase di studio dove il gioca staziona per lo più a centrocampo, ne fa le spese lo spettacolo e fino al 60’ non accade nulla di importante ai fini del risultato. Allo scoccare dell’ora di gioco, però, si rivedono i nerazzurri con il neoentrato Farinola che serve Ferrante in ottima posizione ma il giovane centrocampista stellato manca l’impatto con la sfera. Passano otto minuti e i rossoneri sfiorano il raddoppio con Cassata il cui tiro da buona posizione finisce fuori di pochissimo. Purtroppo per i nerazzurri, però, il 2-0 è questione di minuti e si materializza al 75’ quando Fucci commette fallo di mano e consente al Sorrento di usufruire di un calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Cacace che con freddezza supera il numero uno stellato e chiude virtualmente l’incontro. La reazione del Bisceglie è infatti minima e si concretizza soltanto in una conclusione di Rubino in precario equilibrio a dieci minuti dal fischio finale. Nell’ultimo segmento di partita, infatti, i padroni di casa controllano con estrema tranquillità le iniziative pugliesi e portano a casa tre punti importanti per la classifica.

La sconfitta odierna mette fine ad una serie di quattro pareggi consecutivi per il Bisceglie che resta fermo a quota 16 e, in virtù dei risultati odierni, viene raggiunto da Casarano e Nola. Nel prossimo turno in programma domenica 12 dicembre i nerazzurri ospiteranno al “Ventura” il Fasano alle ore 14.30. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

SORRENTO-BISCEGLIE 2-0 (p.t. 1-0)

SORRENTO: Volzone, Manco, Mezavilla, Mansi (58’ Cacace, 87’ Petito), Rizzo, La Monica, Virgilio, Carrotta, Romano, Tedesco (58’ Cassata), Iadaresta (79’ Gargiulo). A disp. Del Sorbo, Ferraro, Marciano, Sannino, Selvaggio. All. Cioffi.

BISCEGLIE: Martorel, Barletta, Coletti, Urquiza, D’Angelo (46’ Farinola); Di Prisco, Cozza (79’ Lorusso); Rubino, Ferrante (69’ Fucci), La Piana (87’ Izco), Leonetti. A disp. Zinfollino, Liso, Ligorio, Marino, Morra. All. Rufini.

MARCATORI: 24’ La Monica, 75’ rig. Cacace

AMMONITI: Coletti (B), Di Prisco (B)

ARBITRO: Monesi (Crotone). ASSISTENTI: Fabrizi (Frosinone), Cirillo (Roma 1).

