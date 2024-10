Turno infrasettimanale d’Eccellenza: Bisceglie di goleada, pari esterno per l’Unione Calcio

Una vittoria ed un pareggio chiudono il giovedì di campionato con Bisceglie ed Unione Calcio impegnate nell’ottavo turno di Eccellenza coinciso con il turno infrasettimanale.

Seconda vittoria stagionale per il Bisceglie che rifila un perentorio 5-0 all’Arboris Belli fanalino di coda. Al “San Sabino” di Canosa la compagine di mister Loseto sblocca dopo tre minuti il parziale con Palazzo su rigore. Raddoppio al 9’ con Stefanini, seguito dal 3-0 a firma Carullo al 20’. Gara in cassaforte, ma i neroazzurro stellati non si fermano e nella ripresa colpiscono altre due volte con Carlucci (58’) e Colella (61’). Bisceglie che sale a quota 9 punti in classifica e domenica si cercano conferma sul campo del Foggia Incedit.

Pari a reti bianche per l’Unione Calcio che porta via un punto dalla trasferta sul campo del Ginosa sprecando così l’opportunità di cogliere la terza vittoria consecutiva. Ad un primo tempo con un buon ritmo si contrappone una ripresa a ritmi più bassi. Ginosa in 10 per via del rosso rimediato da Maiorano al 53′ ma in realtà il copione non cambia. Azzurri che salgono a quota 13 punti e domenica al “Di Liddo” arriva la Nuova Spinazzola

