Turno casalingo per Diaz e Nettuno, Cinco a Conversano

Nuovo turno di campionato per Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 15 Febbraio.

Terzo impegno in una settimana per i biancorossi di Di Chiano che, 72 ore dopo la gara di Coppa, ospiteranno sul parquet del “Pala Colombo” di Ruvo il Ferrandina nel match valevole per il sedicesimo incontro del torneo cadetto girone G. La Diaz mette nel mirino l’undicesimo successo in campionato per mantenere la prima posizione in classifica in attesa di capire l’esito del ricorso presentato in occasione della partita contro l’Alta Futsal. Considerando la posizione in classifica, i biscegliesi sono largamente favoriti visto che i lucani hanno ottenuto sinora 16 punti (frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte). Di fronte la miglior difesa contro il secondo peggior attacco. I biscegliesi hanno subito 24 reti mentre, il Ferrandina ha siglato sinora solo 40 gol (peggio solo il Noci). All’andata i ragazzi di Di Chiano si imposero per 5-1. Dirigerà l’incontro Federico Franco di Cuneo coadiuvato da Alessandro Botta di Biella. Crono: Gaetano Marvulli di Bari. Fischio d’inizio ore 16.00.

Trasferta al “Pala San Giacomo” di Conversano per il Futbol Cinco che se la vedrà con i padroni di casa degli Azzurri Conversano in occasione della ventesima giornata della massima competizione regionale. I nerazzurri vogliono interrompere il lungo digiuno di punti in trasferta che dura dalla quarta giornata d’andata (5-5 contro il Cus Foggia) e dare continuità al 2-2 interno contro il Cassano delle Murge per aumentare le speranze salvezza. I locali invece sono reduci dalla larga vittoria per 6-1 sul Ruvo e puntano al decimo successo in campionato per avvicinarsi alla zona playoff. All’andata le due squadre pareggiarono per 5-5. Francesco Paolo Scolamacchia di Barletta è il direttore di gara affiancato da Daniele Spagnulo di Taranto. Crono: Simone Buldrini di Bari.

Chiude il programma il Nettuno che, al “Centro Sportivo Aurora” ospiterà la capolista San Ferdinando nel diciassettesimo turno del campionato serie C2 girone A. I biancazzurri provano a fare lo sgambetto alla prima della classe proseguendo la striscia positiva di risultati dopo l’affermazione sul Lucera. Cosimo Damiano Vino di Barletta è l’arbitro designato per l’incontro.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco