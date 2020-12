Troppo Catanzaro per il Bisceglie: quarto stop di fila

Non riesce il colpaccio al Bisceglie Calcio, sconfitto per 3-1 al “Ventura” dal Catanzaro nel quindicesimo turno di campionato.

Nerazzurri in campo con il 4-3-3, con Spurio regolarmente tra i pali. Riposa capitan Priola, la fascia va al vice Altobello; maglie da titolare per Pelliccia, Sartore, Vona e Musso.

Dopo due giri di lancette arriva il primo squillo degli ospiti: Contessa dalla sinistra apre per Casoli, il cui piatto si spegne non di molto sul fondo. Ancora calabresi pericolosi all’8’, questa volta il colpo di testa di Evacuo colpisce il palo.

Scampato il pericolo, arriva l’episodio che sblocca il match: al 12’ Fazio tocca in area Mansour, per il direttore di gara è calcio di rigore: sul dischetto va lo specialista Cittadino che non sbaglia e mette a segno la quarta marcatura in nerazzurro.

Il Catanzaro prova a prendere in mano il match, cercando di imporre le proprie trame di gioco, il Bisceglie prova ad approfittarne sfruttando la velocità di Mansour e Sartore.

Il vantaggio nerazzurro dura sino al 38’, quando il Catanzaro impatta con Di Massimo che, su cross dalla sinistra di Contessa, gira di testa in area e piazza alle spalle di Spurio.

Sul finire della prima frazione Di Massimo sguscia al diretto marcatore e trova il diagonale che sibila il palo alla sinistra di Spurio. Brivido sul finale, quindi, per i nerazzurri, con il primo tempo che si chiude sull’1-1.

Nella ripresa il Catanzaro mette subito la freccia: palla sanguinosa persa a centrocampo al 3’, ne approfitta Contessa che trafigge Spurio con un poderoso sinistro sotto la traversa. Sotto una pioggia sempre più battente, il Catanzaro allunga al 17’: ancora cross di Contessa dalla sinistra, Evacuo di testa sotto misura punisce il Bisceglie per il 3-1.

Mister Ricchetti opta per tre cambi al 23’: Padulano, Casella e Vitale prendono il posto rispettivamente di Mansour, Zagaria e Sartore, sostituzioni che precedono di qualche minuto quelle di Maimone e Pelliccia in favore di Priola e Makota.

Il Catanzaro si limita a controllare, Bisceglie che spinge di nervi, senza però riuscire a rendersi pericoloso.

Nei minuti finali si annota soltanto l’espulsione tra le file del Catanzaro di Martinelli, reo al 47’ di un tocco di mani che gli è valso il secondo cartellino giallo di giornata.

Bisceglie al quarto stop di fila, fermo sempre a 10 punti in graduatoria. I nerazzurri torneranno in campo mercoledì 16 dicembre ospitando al “Ventura” la Casertana nel recupero dell’undicesima giornata.

BISCEGLIE – CATANZARO: 1-3 (1-1 pt)

BISCEGLIE: Spurio, Giron, Vona, Mansour (23’ st Padulano), Cittadino, Zagaria (23’ st Casella), Pelliccia (31’ st Makota), Musso, Maimone (31’ st Priola), Sartore (23’ st Vitale), Altobello. A disp: Russo, De Marino, Rocco, Cigliano, Ferrante, Laraspata, Lauria. All. Ricchetti.

CATANZARO: Branduani, Contessa, Corapi, Martinelli, Verna (41’ st Altobelli), Fazio, Evacuo (24’ st Di Piazza), Di Massimo (24’ st Curiale), Pinna, Casoli (24’ st Riccardi), Carlini (36’ st Risolo). A disp: Iannì, Di Gennaro, Salines, Urso, Riggio, Evan’s, Furina. All. Calabro.

ARBITRO: Matteo Gualtieri (Asti); ASSISTENTI: Francesco Valente (Roma 2), Amir Salama (Ostia Lido); IV: Mattia Pascarella (Nocera Inferiore).

MARCATORI: 12’ pt Cittadino (B) (rig.), 38’ pt Di Massimo (C), 3’ st Contessa (C), 17’ st Evacuo (C)

AMMONITI: Cittadino (B), Altobello (B), Zagaria (B), Martinelli (C),

ESPULSI: 47’ st Martinelli (C) (doppia ammonizione)

Foto: Emmanuele Mastrodonato