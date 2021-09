Trofeo Francesco Valente, i Lions stendono Monopoli e vanno in finale

I Lions Bisceglie in occasione della prima sfida del torneo dedicato a Francesco Valente in quel di Molfetta, hanno superato Monopoli con il punteggio di 97-92.

I nerazzurri, per poter eliminare la corazzata avversaria, hanno dovuto ricorrere anche al primo tempo supplementare. I ragazzi di coach Nunzi si sono ritrovati subito sotto nel punteggio, costretti ad inseguire sul 28-17. La rimonta però non avverrà nel secondo quarto, che si concluderà con il tabellone che segna 52-40 per i monopolitani, i quali possono contare su un Vanni Laquintana in grande forma (34 punti).

Dopo l’intervallo lungo, ecco il cambio di mentalità in casa Lions; il gap con Monopoli viene quasi annullato prima dell’ultimo quarto (63-61). Nell’ultima frazione regolamentare i conti ritornano in equilibrio, il sodalizio biscegliese con la giusta determinazione raggiunge il pareggio (83-83). Il sorpasso e la conseguente vittoria arriva al primo tempo supplementare (97-92), con i giocatori nerazzurri che vanno tutti a segno.

I Lions Bisceglie riescono a staccare il pass per la finale, che avrà luogo oggi alle ore 20, contro i padroni di casa della Pallacanestro Molfetta.