Trofeo dell’Amicizia, due compagini biscegliesi in campo per la solidarietà

In campo per la solidarietà sabato 30 novembre, a partire dalle ore 18.30, allo stadio Paolo Poli di Molfetta per un triangolare di calcio con due rappresentanti biscegliesi protagoniste.

Borgorosso Bisceglie e Vintage Bisceglie, assieme ai padroni di casa del Molfetta Calcio, giocheranno la prima edizione del Trofeo dell’Amicizia dedicato alle compagini over 35.

Nobile l’intento del torneo in terra molfettese, quello di devolvere il ricavato all’associazione Golden Oaks di Bisceglie per consentire alla squadra di powerchair footbal (calcio in carrozzina) di partecipare alla trasferta di campionato in quel di Milano.

La formula del torneo è quella del “girone all’italiana” dove ognuna delle compagini affronterà le altre due con gare della durata di 40 minuti, divisi in 2 tempi da 20 minuti ciascuno. In caso di pareggio verranno battuti i calci di rigore. Al termine dei tre confronti i punteggi ottenuti dalla tre contendenti andranno a determinare la classifica finale.