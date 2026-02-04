Trofeo dei Due Mari, ottimi risultati per i karateka biscegliesi a Taranto

Si è svolto domenica 1° febbraio, presso il Palafiom di Taranto il Trofeo dei Due Mari, prestigiosa manifestazione di karate che ha visto la partecipazione di oltre 600 atleti provenienti da Puglia, Basilicata e Campania.

In gara anche sei atleti di Bisceglie, protagonisti di una prova complessivamente positiva che ha fruttato tre medaglie. A salire sul gradino più alto del podio è stato Alessandro Zecchillo, che ha conquistato la medaglia d’oro superando tre avversari. Medaglia d’argento per Pietro Di Terlizzi, autore di un percorso brillante con quattro incontri vinti prima della finale, dove non è riuscito a recuperare il punto decisivo. Bronzo, infine, per Ines Di Benedetto che, favorita dal sorteggio del tabellone, ha centrato la zona medaglia dopo un incontro.

Non hanno invece raggiunto gli obiettivi prefissati Eros Junior Di Benedetto e Athena Carelli, entrambi all’esordio nella categoria Esordienti, così come Onofrio Gigante, alla sua prima esperienza sui tatami di gara. Per tutti loro, tuttavia, la competizione ha rappresentato un importante momento di crescita sportiva e personale, in una manifestazione che ha saputo coniugare agonismo, inclusione e passione per il karate.