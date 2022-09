Trofeo CONI, la biscegliese Cristina Bianco in gara con la Ginnastica Ritmica Iris

Parte oggi la settima edizione del Trofeo CONI, prevista dal 29 settembre al 2 ottobre in Valdichiana Senese e che vedrà partecipare anche le atlete della Ginnastica Ritmica Iris.

Il Trofeo CONI è un progetto nazionale, con cadenza annuale, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano promosso in sinergia con le FSN/DSA. Il progetto è riservato ai tesserati Under 14 limitatamente alle fasce di età 10-14 anni (2008-2012). In terra toscana saranno presenti gli atleti delle varie specialità sportive che si sono qualificati per la fase finale.

La FGI (Federazione Ginnastica d’Italia) sarà presente con la delegazione Puglia e rappresentata dalla Ginnastica Ritmica Iris che schiera in pedana la biscegliese Cristina Bianco (seconda da sinistra in foto), le bitontine Sara Brunetta e Veronica Fruttidoro e la molfettese Anna De Candia.

Tecnico accompagnatore in questa grande manifestazione sarà Lucia Andriani. Le atlete scenderanno in pedana venerdì 30 settembre presso il Palasport ” Mario D’Agata” di Arezzo.