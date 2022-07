Tris di conferme tra centrocampo e difesa per l’Unione Calcio Bisceglie

Tris di conferme quest’oggi in casa Unione Calcio Bisceglie che ha annunciato i rinnovi dei centrocampisti Giuseppe Andriano e Sebastiano Binetti e del difensore Christian D’Alba

Il tecnico Luca Rumma potrà contare nuovamente su Giuseppe Andriano (classe ’99), centrocampista di cervello e sostanza, giovinazzese con 26 presenze e 4 reti nella passata stagione. Per Andriano sarà la quarta stagione consecutiva in maglia azzurra.

L’altra conferma nella cabina di regia dell’Unione Calcio è quella relativa a Sebastiano Binetti (classe ’99), canterano del settore giovanile azzurro, con 16 presenze e 3 reti nella passata stagione, avrà i gradi di vice capitano;

Qualche metro più indietro ecco il rinnovo per Christian D’Alba (classe ’01), difensore barese cresciuto nel settore giovanile biancorosso con 17 presenze e 1 gol nello scorso campionato di Eccellenza. Dopo il percorso da under, D’Alba passa tra i senior per quella che sarà la terza stagione in carriera in cui vestirà azzurro.