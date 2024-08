Tris di acquisti in casa Unione Calcio Bisceglie

Tre arrivi caratterizzano la giornata di calcio mercato in casa Unione Calcio con mister Monopoli che si ritrova in rosa senior con grande esperienza.

Approda in azzurro il centrocampista senegalese (‘97) Ndiaga Ngom. Mediano con esperienze in D con Bisceglie Calcio, Gravina, Audace Cerignola e Roccella e in Eccellenza pugliese con Corato, Virtus Mola e in Lazio nel Viterbo Cimini FC. Nello scorso mercato invernale il ritorno in Puglia alla Nuova Spinazzola con cui raccoglie 7 presenze.

Vestirà la maglia Unione anche l’attaccante foggiano Francesco Pelosi (classe ‘98). Cresciuto nel settore giovanile della Reggina e della Ternana, ha esperienze in D con Derthona e Palazzolo, poi Manfredonia, Team Orta Nova e Real Siti, mentre nell’ultimo triennio ha realizzato 24 reti tra Buccino Volcei e Angelana (Eccellenza Campana).

Apporterà estro e fantasia l’esterno offensivo Bilal Ziani Guennon. Classe 1999 con doppio passaporto spagnolo-marocchino, scuola Real Madrid, tanta esperienza in Tercera spagnola con le maglie di Paiporta, Diocesano, Atl. Albacete, Recam Colon e Huetor Tajar, nel mezzo l’esperienza in Marocco con il Wydad con cui ha disputato la Champions League Africana e Emirati Arabi. Nelle ultime due stagioni approda in Sardegna con Bari Sardo e Tortolì.