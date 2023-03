Tripla di Dri sulla sirena ed i Lions Bisceglie sbancano Monopoli / CLASSIFICA

Una tripla di Filiberto Dri allo scadere permette ai Lions Bisceglie di vincere sul campo di Monopoli in occasione della ventiduesima giornata del campionato di Serie B di basket.

L’equilibrio sostanziale della prima frazione è stato rotto nelle fasi conclusive da un 8-0 di parziale dei padroni di casa, al quale Bisceglie ha replicato in apertura di seconda frazione con un 9-2 (29-31): sugli scudi Raphael Chiti, per primo in doppia cifra nel corso della contesa. Monopoli ha tenuto la testa avanti fino all’intervallo, con qualche sporadica eccezione, grazie a buone percentuali realizzative mentre i Lions non sono sempre riusciti a mettere a frutto l’ottimo lavoro compiuto in attacco, fallendo talvolta conclusioni da sotto e tiri aperti. Il momento più buio al rientro dall’intervallo lungo, sul -8 (55-47), è passato grazie alla tenacia e alla giusta concentrazione. I vari Del Sole, Pieri e Ingrosso hanno fornito un buon contributo alla causa in termini di impegno ed energia. I nerazzurri sono rimasti sostanzialmente in scia e non hanno perso la testa nemmeno sul -6 a sei minuti dal termine (67-61). Uno scatenato Filiberto Dri ha firmato la parità su quota 68 al 36’ e un acuto di Marcelo Dip ha dato il sorpasso (70-72). Monopoli, con cinque punti consecutivi, si è prodotta in uno sforzo (75-72) non risolutivo: Dri ha accorciato, Ingrosso dalla lunetta ha siglato una nuova parità (77-77), spezzata dall’1/2 di Laquintana ai liberi. Una palla sapientemente soffiata da Dip al bomber monopolitano ha fatto partire il contropiede concretizzato proprio dall’esperto lungo italo-argentino a rimbalzo d’attacco (78-79). Un discutibile fallo chiamato a Dri ha mandato Moretti sulla linea della carità ma l’esterno ha segnato solo il primo dei due tiri liberi a disposizione e il capitano nerazzurro, sul suono della sirena, ha chiuso i conti con il buzzer beater più dolce che ha scatenato l’entusiasmo dei sostenitori biscegliesi al seguito.

Monopoli-Lions Bisceglie 79-82

Monopoli: Ballabio 17, Laquintana 14, Bastone 12, Biordi 17, Ragusa 6, Moretti 7, Annese 4, Da Rin 2, Tartamella. N.e.: Diomede, Martini. All.: Friso.

Lions Bisceglie: Dron 13, Dri 26, Chiti 17, Vavoli 7, Dip 12, Pieri 4, Ingrosso 3, Del Sole. N.e.: Provaroni, Mastrodonato.

Arbitri: Sironi di Cinisello Balsamo (Milano), Spinelli di Cantù (Como).

Parziali: 27-22; 47-43; 60-59.

Note: usciti per cinque falli Biordi, Dron. Tiri da due: Monopoli 18/39, Bisceglie 24/51. Tiri da tre: Monopoli 8/23, Bisceglie 7/25. Tiri liberi: Monopoli 19/26, Bisceglie 13/21. Rimbalzi: Monopoli 45, Bisceglie 45. Assist: Monopoli 17, Bisceglie 15.