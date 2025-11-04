Trionfo del Team Cipri al Mondiale XFC di Pomezia: cinque ori e due argenti per gli atleti biscegliesi

Un fine settimana di gloria per il Team Cipri del Maestro Enzo Cipri, protagonista al Campionato Mondiale XFC svoltosi sabato 1 e domenica 2 novembre a Pomezia. Gli atleti della scuola Fit Combat hanno conquistato risultati straordinari, portando a casa cinque primi posti e due secondi posti, confermando l’eccellenza tecnica e la preparazione del gruppo biscegliese.

In gara Luigi Cipri, Michele Troilo, Andrea Mastrapasqua, Francesco Di Pierro, Francesco Savoia, Giuseppe Amoruso e Giorgia Lovino, tutti protagonisti di prestazioni di altissimo livello.

Particolare rilievo per la vittoria di Luigi Cipri (in foto a destra), che al suo esordio da professionista ha superato un pluricampione georgiano in un combattimento di contatto pieno senza protezioni, dimostrando carattere, potenza e grande maturità sportiva.

Una doppia festa, dunque, per il Maestro Enzo Cipri e per tutta la Fit Combat, che tornano a Bisceglie con un bottino ricco di medaglie, soddisfazione e orgoglio per aver portato in alto il nome della città in una competizione di livello mondiale.