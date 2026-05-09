Trionfo Bisceglie: i nerazzurri vincono la Coppa Italia Dilettanti

Un Bisceglie coraggioso e resiliente alza al cielo la Coppa Italia Dilettanti, superando 1-0 ai supplementari il K-Sport Montecchio Gallo. Decide la rete di Lopez al 112′ che permette ai nerazzurri di conquistare un trofeo che mancava da 14 anni. Finale eroica della squadra di Di Meo, che nonostante l’inferiorita numerica per l’espulsione ai danni di Taccogna, non si perde d’animo grazie soprattutto ai miracoli tra i pali di Baietti. Si chiude così una stagione memorabile per il Bisceglie, con un doppio trofeo conquistato (Coppa Italia Eccellenza Pugliese e Nazionale) e la meritata promozione in Serie D.

Al “Bonolis” di Teramo va in scena una sfida importante che vale un trofeo, ma non la promozione in Serie D già conquistata da entrambe le squadre. Buon avvio di gara del Bisceglie, che prova fin da subito ad imporre i ritmi di gioco, costringendo i marchigiani ad abbassare il proprio baricentro. Al 19′ Lavopa innesca Sene, che cerca Lopez in area piccola ma il suo colpo di testa viene respinto dal difensore avversario. Un minuto dopo si rende pericoloso anche il Montecchio Gallo con la diagonale da posizione defilata di Buonavoglia, ma Baietti fa buona guardia. Entrambe le difese si dimostrano organizzate e ben disposte in campo ed il primo tempo si chiude a reti inviolate.

Ad inizio ripresa c’è subito un brivido per il Bisceglie con la punizione di Carta e la spizzata di Dominici, che manda il pallone di poco a lato. Al 57′ Taccogna commette una grave ingenuità, strattonando Peroni da ultimo uomo, e viene espulso. Sulla conseguente punizione dal limite, Carta calcia rasoterra ma Baietti blocca il pallone senza problemi. Dieci minuti dopo il Bisceglie rischia ancora con l’errore in disimpegno di Di Fulvio che permette a Torelli di trovarsi a tu per tu con Baietti, ma il giocatore allenato da mister Magi calcia debole senza impensierire il portiere stellato. Al 74′ enorme opportunità per la squadra marchigiana con il destro a giro di Peroni che si stampa sulla traversa e il successivo colpo di testa di Fabbri che si spegne a lato. Il Bisceglie sta accusando fortemente l’inferiorita numerica, ma anche stavolta può tirare un sospiro di sollievo. Il risultato non si schioda dallo 0-0 nei novanta minuti, pertanto si andrà ai tempi supplementari con la formazione allenata da mister Di Meo che è chiamata all’impresa di vincere con un uomo in meno.

Anche ad inizio supplementari il Montecchio-Gallo crea occasioni nitide, come al 98′ quando Peroni avanza sulla destra e imbuca centralmente per Rivi, che in spaccata da terra conclude verso la porta ma Baietti si oppone ancora. Al 102′ ennesima chance da gol per i marchigiani con Sollaku, che da posizione defilata disegna una traiettoria velenosa che non inquadra la porta di un soffio. Al 110′ sponda di Buonavoglia per Sollaku, che solo in area piccola calcia a botta sicura da ottima posizione, ma Baietti si rivela nuovamente decisivo. Due minuti dopo cambia completamente l’inerzia della finale: Lopez riceve palla, avanza in progressione verso la porta superando un difensore e trafigge Bellucci per siglare il gol che decide la partita. A tempo quasi scaduto i subentrati Ricchiuti e Maffei sfiorano il raddoppio in contropiede. Il Bisceglie soffre nel finale, ma riesce a stringere i denti e difendere il prezioso vantaggio realizzato da Lopez. Una squadra cinica e capace di soffrire nei momenti di difficoltà compie una vittoria da grande squadra e diventa la più vincente in Coppa Italia Dilettanti insieme al Casarano con due successi totali.

FOTO DI EMMANUELE MASTRODONATO