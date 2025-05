Triathlon Bisceglie 2025: sport, mare e territorio si fondono nella prima edizione

Sport, natura e valorizzazione del territorio si incontrano nella prima edizione del “Triathlon Bisceglie”, competizione nazionale di triathlon sprint (Silver rank) in programma domenica 18 maggio.

Organizzata dalla FitCenter Triathlon Bisceglie, con il patrocinio del Comune e di Bisceglie Approdi, e sotto l’egida della Federazione Italiana Triathlon, la gara punta a offrire un’esperienza immersiva tra mare, sport e bellezza locale. Il percorso si sviluppa in tre frazioni: 750 metri di nuoto nella darsena nord-ovest, 20 chilometri in bici lungo la litoranea di ponente su un circuito di cinque giri da 4 km ciascuno, e infine una corsa cittadina di 5 chilometri articolata su due giri, attraversando anche il centro storico.

Oltre 250 atleti delle categorie Youth B, Juniores, Senior e Master si sfideranno in una gara densa di significati sportivi e simbolici. La zona cambio sarà allestita nei pressi della Lega Navale, completamente transennata per garantire la sicurezza degli atleti e del pubblico. L’apertura della competizione è prevista alle ore 10:00 con briefing e consegna chip nelle ore precedenti.

A conferire ulteriore prestigio alla manifestazione sarà l’assegnazione dei titoli regionali Assoluto e Age Group per la specialità triathlon sprint.

Ma la giornata del 18 maggio non si limiterà al triathlon: in parallelo si svolgerà anche il “Campionato Fin Puglia Miglio Marino Fondo Sprint Summer”, gara di nuoto in acque libere sulla distanza di 1852 metri, valida come tappa del Gran Prix Italiano Open Water Agonisti – Super Master 2025. Anche questa competizione prenderà il via dalla darsena di nord-ovest, rendendo l’intera area il fulcro di una intensa mattinata dedicata allo sport.

La conferenza stampa di presentazione ufficiale del “Triathlon Bisceglie 2025” è fissata per giovedì 15 maggio alle ore 10:00 proprio presso la darsena, luogo simbolo di un evento destinato a entrare nel calendario delle competizioni sportive di rilievo a livello nazionale.