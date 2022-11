Tre karateka biscegliesi selezionati per il Campionato del Mondo Lega Giovanile

Tre karateka biscegliesi sono stati selezionati per partecipare al Campionato del Mondo Lega Giovanile Younth League che si svolgerà Jesolo e Venezia dall’8 all’11 dicembre.

All’evento prenderanno parte il capitano della squadra de Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, Francesco Lioacono (Juniores +76kg), Alice Simone (Under 14 -42kg) e Aron Pantalei Sancilli (Under 14 Esordiente +55 kg) proveniente dalla Scuola Media “Riccardo Monterisi”.

All’importante manifestazione di carattere internazionale, ad oggi si contano oltre 2500 atleti provenienti da tutto il mondo, la pattuglia biscegliese sarà accompagnata dal coach Francesco Simone, abilitato dalla WKF a presiedere sui tatami di gara. La Younth League lega giovanile rappresenta la massima serie del Karate al mondo appartenenti al circuito World Karate Federation e in Italia dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali.

“Possiamo dire ai nostri giovani di non arrendetevi mai, non sotterrate mai i vostri sogni – afferma Francesco Simone – sogni costruiti da piccoli, non cercate strade diverse se non riuscite in qualcosa, un artista non segue i sogni di altri coetanei, continuate a sognare sul tatami finché non riuscirete a costruire un vostro modello professionale. La determinazione e la perseveranza è l’unica cosa che forse un giorno vi potrà portare dove voi sognate”.