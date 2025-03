Tre biscegliesi in gara per difendere il titolo a squadre agli Assoluti 2025 di lotta libera

Il Team Francesco Palomba è pronto a dirigersi al Pala Pellicone di Ostia in occasione dei Campionati Italiani Under 20 di lotta libera in programma il prossimo 22 marzo.

La compagine pugliese, detentrice del titolo Assoluto a squadre 2023 e 2024, ha tutte le intenzioni di provare a confermarsi campione per la terza volta consecutiva anche grazie all’apporto di tre atleti biscegliesi: Mirko De Nichilo, Dario Troilo e Diego Depalma. Team guidato dai tecnici Tommaso Cilardi e Nicolangelo Samarelli e dal dott. Giuliano Palomba.

A livello individuale Mirko De Nichilo, vice Campione Italiano Assoluto 2024 e già medagliato agli under 20 nel 2022, 2023 e 2024, punterà alla conquista del primo titolo italiano under 20 nella categoria kg 92.

Dario Troilo e Diego Depalma, invece, cercheranno di conquistare la loro prima medaglia rispettivamente nei kg 86 e 79.

La gara potrà essere seguita in diretta streaming dalla home gage del sito federale FIJLKAM, a partire dalle ore 10.