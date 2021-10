Trasferte per Diaz e Nettuno, Futbol Cinco sfida Aradeo

Il penultimo weekend del mese di Ottobre presenta tre gare tutte da vivere per Diaz, Nettuno e Futbol Cinco che scenderanno in campo sabato 23 alle ore 15.30, 16.00 e 17.30 per disputare le relative gare di campionato nazionale e regionale di calcio a 5.

Rinvigorita dal successo per 2-0 contro lo Chaminade, la Diaz punta al bis nel derby pugliese contro il Canosa che si disputerà al “Mauro La Grasta” di Canosa e valevole per la terza giornata d’andata del campionato cadetto girone G. Una gara aperta ad ogni risultato con i padroni di casa che puntano al tris dopo le vittorie contro Palo del Colle e Senise. I ragazzi di Lodispoto detengono il miglior attacco con 10 gol fatti ( di cui 4 portano la firma di Castrogiovanni). Al contempo hanno subito 5 reti così come la squadra biscegliese a segno in 5 occasioni sinora. La gara, che avrà inizio alle ore 16.00, sarà diretta da Paolo Milardi di Pescara e sarà coadiuvato da Alberto Onesti sempre di Pescara. Crono Giuseppe Massimilian Tupputi di Barletta.

Mezz’ora prima al “Paladolmen” scenderà in campo il Futbol Cinco per affrontare l’Atletico Aradeo nel quinto turno del massimo torneo regionale. I nerazzurri ,reduci dallo spettacolare pareggio per 8-8 contro la Futsal Andria, puntano a proseguire la striscia di imbattibilità. Di fronte un Aradeo che punta al secondo successo consecutivo dopo la vittoria per 9-6 sul Barletta calcio a5 per rimanere in scia alle compagini di testa e provare a scalare posizioni in classifica approfittando dello scontro tra la capolista Noci ed il Volare Polignano nonchè della trasferta degli Azzurri Conversano ad Andria. L’ultimo precedente tra le due squadre in terra biscegliese risale al 14 settembre 2019 con gli ospiti vittoriosi per 7-4. Dirigerà il match Marco Dragone di Taranto affiancato da Paolo Giovanni Laghetti sempre di Taranto.

Alle 17.30 toccherà infine al Nettuno ospite dell’Audax San Severo nella terza giornata d’andata del campionato di serie C2 girone A. Si prospetta un match da tripla considerando la voglia delle due contendenti di voltare pagina dopo i due ko subiti in altrettante uscite in campionato. La contesa, in programma al “Campo Privato Apocalisse” di San Severo sarà diretta da Domenico Lacassia di Molfetta.