Trasferte per Diaz e Nettuno, Cinco ospita il Veglie

Nuovo turno di campionato per le tre biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno sui rispettivi parquet sabato 15 novembre.

I biancorossi di Di Chiano si recheranno al “Pala Lagravinese” di Sammichele per affrontare la compagine locale nel sesto turno del torneo cadetto girone G. L’intento è quello di dare continuità alla vittoria casalinga con il Ferrandina e conquistare i primi punti lontano dal pubblico amico per collocarsi nelle posizioni nobili della graduatoria. Non sarà semplice visto che il Sammichele mette nel mirino il terzo successo di fila dopo le affermazioni con Carovigno e Pisticci. Di fronte la quarta e la seconda miglior difesa del girone. I biancocelesti hanno subito 17 reti mentre la Diaz 16. La partita, che inizierà alle ore 16.00, sarà diretta da Tomasi di Taranto coadiuvato da Di Gregorio sempre di Taranto. Crono: Yohannes di Bari.

Alla stessa ora, al “Pala Cosmai” toccherà al Futbol Cinco che ospiterà il Veglie nella gara numero 10 del campionato serie C1. I nerazzurri vogliono interrompere la striscia negativa di risultati per abbandonare l’ultima posizione in classifica. La compagine leccese non fa punti da quattro partite (l’ultimo risultato utile risale al quinto turno con il pareggio per 4-4 contro il Real Molfetta) e punta ad ottenere l’intera posta in palio per risalire posizioni. Le due squadre hanno tre punti di differenza (6 quello del Veglie contro i 3 del Cinco) ed hanno segnato 22 gol a testa. Rizzi di Molfetta è designato per dirigere l’incontro affiancato da Latini di Foggia. Cronometrista DiMonte di Barletta.

Chiude il programma il Nettuno di scena al “Pala Disfida – Mario Borgia” di Barletta per affrontare l’Adriatica Barletta nel quarto incontro del campionato serie C2 girone A. Le due contendenti hanno 4 punti ma i biscegliesi hanno già osservato il turno di riposo. Fischio d’inizio ore 19.00. Arbitro dell’incontro Tristano di Molfetta.

Foto: Ufficio stampa Diaz