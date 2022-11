Trasferte ostiche per Diaz e Nettuno. Futbol Cinco e Bisceglie Football Club in casa

Il terzo weekend del mese di novembre ha in programma quattro sfide tutte da vivere per le rappresentanti biscegliesi impegnate nel futsal che scenderanno in campo sabato 19 e domenica 20 Novembre tutte alle ore 16.00.

Dopo la larga vittoria contro l’Alma Salerno, la Diaz vuole dare continuità nella difficile gara contro il Sammichele che si disputerà al “Pala Lagravinese” di Sammichele e valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato cadetto girone G. Si affrontano la terza e la quarta forza del girone le quali sono staccate di due punti. I baresi infatti, hanno ottenuto sinora 15 punti contro i 13 dei biscegliesi. Inoltre, i padroni di casa, sono reduci da quattro affermazioni consecutive (l’ultima per 8-2 sul Senise) e puntano ad insidiare il New Team Taranto che li precede in classifica di una sola lunghezza. Si prospetta una gara ricca di gol considerando che si scontrano le due compagini più prolifiche del torneo. 35 i gol messi a segno dal Sammichele di cui 14 portano la firma di Maguilà contro i 30 della Diaz. La gara sarà diretta da Alessandro Carella di Matera coadiuvato da Marco Capolupo sempre di Matera. Crono: Pierpaolo Massarelli di Molfetta.

Alla stessa ora, ma al “Pala Cosmai”, scenderà in campo il Futbol Cinco che ospiterà Azzurri Conversano nel decimo incontro del massimo torneo regionale. I nerazzurri, in attesa che venga recuperato il match contro il Barletta calcio a 5, mettono nel mirino il terzo successo in campionato per risalire posizioni in classifica ed interrompere la striscia negativa di risultati. Il Conversano invece, vuole cancellare lo zero dalla casella punti in trasferta e abbandonare l’ultima posizione. Dirigerà l’incontro Antonio Ciniero di Brindisi affiancato da Francesco D’Acciò di Molfetta.

Riscattare il ko interno maturato nel turno infrasettimanale. E’ l’intento del Nettuno impegnato a Bitonto per affrontare la compagine locale del Futura nell’ottavo turno del torneo serie C2 girone A. I biancazzurri mirano a conquistare l’intera posta in palio per riportarsi a centro classifica. I bitontini sono reduci dalla vittoria esterna contro l’Azetium Rutigliano e vogliono dare continuità per avvicinarsi alle zone nobili. La contesa avrà inizio alle ore 16.00. Arbitra Andrea Avezzano di Foggia.

Chiude il programma il Bisceglie Football Club che, domenica 20 novembre, al “Pala Cosmai” ospiterà il Black White Leverano nel secondo turno del campionato di serie C. Fischio d’inizio ore 16.00