Regionali: trasferte abbordabili per Virtus e Eagles, match complicato per il Don Uva

Impegni diversi per le nostre compagini biscegliesi, con Virtus e Eagles in cerca di vittorie contro degli avversari abbordabili nei rispettivi match, più dura invece per il Don Uva; con questi ultimi e i primi impegnati nell’ottava giornata girone A del campionato di Promozione, rispettivamente contro San Marco in trasferta e in casa contro la Soccer Stornara; mentre gli Eagles sono impegnati in casa del Bovino Calcio per la quarta giornata del girone A di Seconda Categoria.

Le due formazioni biscegliesi impegnate in Promozione non stanno vivendo un grande momento di forma, trovandosi entrambe in zona playout dopo sette giornate e avendo entrambe perso nell’ultimo turno; ma gli avversari che affronteranno in questo possono dare motivazioni, per motivi diversi, e permettere a biancazzurri e biancogialli di fare risultato e risalire la china. La Virtus, come detto, sarà ospite del San Marco, formazione con 10 punti all’attivo, e quindi solo tre punti al di sopra, che sembra essere un avversario difficile ma praticabile; mentre il Don Uva affronta la Soccer Stornara, formazione partita meglio e a ridosso della zona playoff, che sarà un avversario ostico ma che proprio per questo potrebbe spronare i biancogialli a tirar fuori una prestazione d’impatto in casa.

Gli Eagles Bisceglie, invece, sono partiti bene, con due vittorie in due partite, e sono alla ricerca della terza per inseguire la testa del campionato e l’avversario in programma per domenica alle 14:30 sembra essere il migliore possibile; ovvero il Bovino Calcio fanalino di coda.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI – FACEBOOK VIRTUS BISCEGLIE