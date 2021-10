Trasferta sul Gargano per l’Unione, incontri casalinghi per Don Uva e Virtus Bisceglie

Una trasferta a Monte Sant’ Angelo e due gare dinanzi al pubblico amico. Questo è il programma delle tre biscegliesi Unione Calcio, Don Uva e Virtus Bisceglie che scenderanno in campo domenica 24 ottobre.

Gli azzurri di Rumma puntano al tris di vittorie nel match contro il Manfredonia che si disputerà al “Nuovo” di Monte Sant’Angelo con fischio d’inizio alle ore 15.30 e valevole per il settimo turno del campionato di Eccellenza Pugliese girone A. I biscegliesi infatti, grande sorpresa di questo primo segmento di stagione, mettono nel mirino la quinta affermazione in campionato per rimanere in piena zona playoff e magari scalare qualche posizione in graduatoria approfittando anche del bigmatch di giornata tra Città di Mola e Corato. Non sarà una gara semplice per l’Unione Calcio in quanto troverà un Manfredonia reduce da due pareggi consecutivi e punta al secondo successo interno in campionato. Nell’ultimo precedente, i sipontini si imposero per 1-0 grazie al sigillo di Nino Morra (ora in forza al Bisceglie). Di fronte due squadre che hanno subito rispettivamente 7 e 9 gol che ne fanno la terza e quarta miglior difesa del girone. Rocco Epicoco di Brindisi sarà il direttore di gara e sarà coadiuvato da Alessandro Scrima di Taranto e Luca Latini di Foggia.

Sempre alle 15.30, ma al “Di Liddo” toccherà al Don Uva che se la vedrà con il fanalino di coda Fesca Bari nella settima giornata del campionato di Promozione girone A. Classifica alla mano, i biscegliesi partono favoriti e puntano ad inanellare il secondo acuto di fila. Al contempo però, troverà una squadra vogliosa di ottenere i primi punti in stagione. La gara sarà diretta da Alessio Casula di Taranto affiancato da Gaetano Fiore di Barletta e Giovanni Sparapano di Molfetta.

Alle 11 infine, toccherà alla Virtus Bisceglie che affronterà la Nuova Daunia Foggia nel quinto turno del campionato di Prima Categoria girone A. Si prospetta una gara vivace considerando la voglia della compagine biscegliese di tornare a far punti dopo due ko di fila e dei foggiani di riscattare il ko interno contro la Virtus Palese. Dirige l’incontro

Salvatore Montanaro di Taranto.

Foto: Marcello Papagni