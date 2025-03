Futsal: trasferta salentina per il Cinco, Nettuno in attende lo Jovis Natio

Ultime gare di campionato per Futbol Cinco e Nettuno che scenderanno in campo sabato 22 Marzo alle ore 15.30 e 16.00.

I nerazzurri di Tritto mettono nel mirino la seconda vittoria consecutiva nel match esterno contro il Veglie valevole per la venticinquesima giornata del massimo torneo regionale. I biscegliesi cercano punti per staccare il pass per i playout considerando che, l’ultima posizione disponibile per mantenere la categoria, è distante quattro lunghezze quando mancano due giornate al termine. I padroni di casa invece, occupano l’ottava posizione in graduatoria con 32 punti e sono reduci da due ko maturati con Ruvo e Futsal Andria. Si prospetta una gara ricca di reti. Statistiche alla mano, il Veglie detiene il miglior attacco con 133 gol all’attivo (di cui ben 45 portano la firma di Ilias Molina) e la peggior difesa vedendo perforata la propria porta in 141 occasioni. Il Cinco, al contempo ha subito sinora 130 gol (secondo reparto difensivo più perforato). All’andata i leccesi vinsero per 11-9.

Ultimo appuntamento casalingo per il Nettuno che, al “Centro Sportivo Aurora” se la vede con Jovis Natio nel ventunesimo turno del campionato serie C2 girone A. I biancazzurri vogliono interrompere la striscia negativa di risultati che dura da tre gare mentre, la squadra ospite punta al tredicesimo successo nella stagione regolare per scalare posizioni in graduatoria con il secondo posto distante tre lunghezze. All’andata, i giovinazzesi si imposero per 5-2.

Foto: Pagina facebook Nettuno